Почти 40 МКД капитально отремонтируют в Домодедово в 2026 году

В Домодедово за год проведут капремонт в 39 МКД
В Домодедово за год проведут капитальный ремонт в 39 многоквартирных домах. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«В рамках программы обновят 39 многоквартирных домов. Всего будет приведено в порядок 40 конструктивных элементов», — отметили в министерстве.
В 27 домах отремонтируют кровли, в четырех — фасады. Еще девять мероприятий затронут внутридомовые инженерные системы.
Ход всех работ будет находиться на контроле Фонда капремонта Подмосковья и Министерства ЖКХ региона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о смене подхода к капремонту домов в регионе.