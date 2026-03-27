Почти 40 МКД капитально отремонтируют в Домодедово в 2026 году

В Домодедово за год проведут капитальный ремонт в 39 многоквартирных домах. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В рамках программы обновят 39 многоквартирных домов. Всего будет приведено в порядок 40 конструктивных элементов», — отметили в министерстве.

В 27 домах отремонтируют кровли, в четырех — фасады. Еще девять мероприятий затронут внутридомовые инженерные системы.

Ход всех работ будет находиться на контроле Фонда капремонта Подмосковья и Министерства ЖКХ региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о смене подхода к капремонту домов в регионе.