Почти 40 новых рентген-аппаратов ввели в работу в Подмосковье с начала года
В Подмосковье с января запустили 38 новых рентген-аппаратов
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье с января текущего года в работу было введено 38 новых аппаратов для проведения рентген-диагностики. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В общей сложности на закупку новой техники в регионе направили свыше 960 млн руб.
Один из новых аппаратов установили в поликлинике в Электроуглях ногинской больницы. Он заменил устаревшее аналоговое оборудование. На нем будут проводить 50 исследований в смену.
«Мы продолжаем обновлять материально-техническую базу, чтобы соответствовать современным стандартам здравоохранения», — отметил главврач больницы Сергей Лившиц.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько единиц нового оборудования поступит в этом году в перинатальные центры региона.