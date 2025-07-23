Почти 40 новых рентген-аппаратов ввели в работу в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с января текущего года в работу было введено 38 новых аппаратов для проведения рентген-диагностики. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В общей сложности на закупку новой техники в регионе направили свыше 960 млн руб.

Один из новых аппаратов установили в поликлинике в Электроуглях ногинской больницы. Он заменил устаревшее аналоговое оборудование. На нем будут проводить 50 исследований в смену.

«Мы продолжаем обновлять материально-техническую базу, чтобы соответствовать современным стандартам здравоохранения», — отметил главврач больницы Сергей Лившиц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько единиц нового оборудования поступит в этом году в перинатальные центры региона.