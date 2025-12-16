Почти 40 промывок канализационных сетей провел Мособлводоканал с начала декабря

Мособлводоканал с начала декабря провел 36 промывок канализационных сетей. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

К примеру, в Шатуре на Школьной улице промыли второй ввод водоснабжения, в Ликино-Дулево на улице Текстильщиков — трассу ХВС, в Электростали — сети по Ногинскому шоссе.

«Промывка водопроводных сетей является важным этапом поддержания качества воды и бесперебойной подачи коммунальных услуг населению. Она помогает устранить накопившиеся отложения и загрязнения внутри трубопроводов, предотвращая возможные внештатные ситуации», — отметили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поступлении новой техники для коммунальных служб.