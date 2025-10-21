Почти 40 тыс. женщин в Подмосковье прошли обучение в центрах грудного вскармливания

С начала 2025 года бесплатное обучение в центрах грудного вскармливания в Подмосковье прошли более 38 тыс. женщин, там они могут получить высококвалифицированную помощь специалистов и задать свои вопросы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Важно, что сделать это можно абсолютно бесплатно как во время пребывания в медучреждении, так и после выписки», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Центры работают на базе Видновского, Московского областного, Наро-Фоминского, Коломенского, Щелковского перинатальных центров. Кроме того, они есть в областном центре охраны материнства и детства и родильных домах Балашихи и Одинцовской больницы.Там пациентам рассказывают о технике кормления грудью, правильном прикладывании ребенка к груди и не только.

Узнать подробнее о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

