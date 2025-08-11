Почти 40 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили фестиваль спорта «Победа» в парках

Более 35 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили спортивный фестиваль «Победа», приуроченный ко Дню физкультурника, он прошел в минувшие выходные в 63 парках региона. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Мероприятие организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма, Министерства физической культуры и спорта Московской области и АНО «МосОблПарк».

Для гостей подготовили забеги, семейные эстафеты, соревнования по волейболу, баскетболу и бадминтону, а также показательные выступления профессиональных спортсменов и концертные программы. Так, например, в Центральном парке Ногинска прошли соревнования по стритболу и хулахупу, беговая экскурсия, тренировка по функциональному многоборью и семейные эстафеты, в клинском парке «Сестрорецкий» – турниры по настольному теннису и пляжному волейболу, тренировки под открытым небом и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.