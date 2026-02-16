Почти 40 тыс. жителей и гостей Подмосковья посмотрели ледовые спектакли в новом сезоне

В новом зимнем сезоне в Подмосковье прошли 14 ледовых мероприятий: четыре спектакля Ирины Слуцкой «Сказ о Руси» и 10 спектаклей Татьяны Навки и Петра Чернышева «Щелкунчик», они собрали более 35,5 тыс. зрителей. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В минувшие выходные, 14 и 15 февраля, в регионе проводили ледовые спектакли «Сказ о Руси» – их посетили 2,5 тыс. человек. Заключительные мероприятия прошли в парке им. В. В. Воровского в Наро-Фоминске и в Городском парке Солнечногорска, в рамках них выступили Ирина Слуцкая, Илья Миронов, Ясмина Кадырова, Юко Кавагути и другие профессиональные фигуристы.

Отметим, что организатором мероприятий выступила автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке областного Минкульттуризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.