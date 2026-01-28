Почти 400 человек проверили в рамках рейдов по соблюдению миграционного законодательства в Подмосковье
Фото: [Главное управление региональной безопасности Московской области]
Рейды по соблюдению миграционного законодательства провели в трех округах Подмосковья — в Люберцах, Щелково и Одинцово. Об итогах проверок рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
Так, в рамках рейдов проверили 389 человек. Из них 340 оказались иностранными гражданами.
Выяснилось, что 34 иностранца нарушили режим пребывания в РФ. Их привлекли к административной ответственности. Также пять человек числятся в реестре контролируемых лиц. Кроме того, был зафиксирован один случай нахождения в России с действующим запретом на въезд в страну.
