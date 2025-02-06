Почти 400 лифтов заменят в многоквартирных домах Подмосковья в 2025 году

В многоквартирных домах Подмосковья в течение 2025 года заменят 376 лифтов. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В целом в регионе с 2014 года обновили 13,7 тыс. лифтов. В результате заменили все лифты, которые отслужили свой нормативный срок. Он составляет 25 лет.

Новые лифты, которые установят в домах в текущем году, производятся в РФ. Они отличаются плавным подъемом и спуском, светодиодным освещением, антивандальными свойствами кабин.

Узнать, какие дома вошли в программу капремонта, можно на сайте Фонда капремонта Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по модернизации сетей водоснабжения в регионе.