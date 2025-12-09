Почти 400 спортсменов станут участниками турнира по синхронному плаванию «Русская матрешка» в Подмосковье

Более 350 спортсменов примут участие в XVI международных соревнованиях по синхронному плаванию «Русская матрешка», которые пройдут в МАУ «ДС «Олимпийский» в Чехове. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Среди них – участники до 13 лет из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Сингапура, им предстоит соревноваться в дисциплинах соло, дуэт, смешанный дуэт, группа и комби. Соревнования откроют в субботу, 13 декабря, в 17:30.

Турнир проводят с 2008 года, его ввела трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, заместитель председателя Федерации водных видов спорта России Ольга Брусникина. Его организуют в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.