Почти 400 тыс. жителей Подмосковья установили приложение «112МО»

Более 350 тыс. жителей Подмосковья установили приложение «112МО», которое позволяет вызвать экстренные службы и обладает функцией геопозиционирования для ускоренного реагирования в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба Системы-112 Московской области.

С момента запуска через приложение совершили более 40 тыс. вызовов, чаще всего пользователи обращались за помощью к полиции и скорой медицинской помощи. Приложение также позволяет узнать больше о первой помощи и действиях в различных экстренных ситуациях, делиться информацией о происшествиях в ленте новостей, находить адреса экстренных служб и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.