Почти 400 тыс. жителей в Подмосковье проверили свое здоровье с начала года

С начала 2026 года в Подмосковье бесплатную диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр прошли более 350 тыс. человек, сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В результате у 61% прошедших обследования были выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, такая диагностика позволяет своевременно обнаружить различные патологии и назначить лечение. Узнать результаты обследования можно как в поликлинике, так и в ходе телемедицинской консультации с врачом. Напомним, что диспансеризацию реализуют в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.