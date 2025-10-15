Почти 470 медиков трудоустроились в больницы Подмосковья по программе «Приведи друга» с января

В больницы Подмосковья с начала года в рамках программы «Приведи друга» трудоустроились около 470 медиков. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Размер выплаты за привлечение на работу медработника по указанной программе составляет от 28 тыс. до 128 тыс. рублей. Премия выплачивается в два этапа — при трудоустройстве медика и через три месяца его работы.

Для медработников в регионе действуют различные меры поддержки, в том числе программа соципотеки и проект «Земля врачам». Подробная информация представлена здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как строится поликлиника для детей в Чехове.