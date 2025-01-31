Почти 48 тыс. кошек вакцинировали от бешенства на бюджетной основе в Подмосковье в 2024 году

Почти 48 тыс. кошек поставили прививки от бешенства на бюджетной основе в регионе по итогам прошлого года. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Животных прививали отечественным препаратом «Рабикан». Вакцину производит «Щелковский биокомбинат».

В государственных ветклиниках области питомцам также можно поставить прививки от других заболеваний. Для этого используются комплексные отечественные или импортные вакцины. В целом за год кошкам провели порядка 78 тыс. вакцинаций.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в рамках импортозамещения будут производить вакцины для сельскохозяйственных животных.