Почти 5 тыс. автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали более 4,4 тыс. автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным областного Центра безопасности дорожного движения, данный показатель оказался на 589 автомобилей больше в сравнении с данными предыдущей недели. Наибольшее число нарушений зафиксировали в Ленинском округе, Красногорске, Мытищах, Химках и Балашихе.

В ведомстве призвали водителей парковаться так, чтобы не препятствовать проезду экстренных служб и других участников дорожного движения. Узнать о местонахождении эвакуированного авто можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.