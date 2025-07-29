Почти 5 тыс. СМС-сообщений поступило на номер 112 в Подмосковье с начала года
В службу «112» Подмосковья поступило более 600 тыс. СМС-обращений
Фото: [Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112]
В подмосковную «Систему-112» за 10 лет работы поступило свыше 600 тыс. СМС-обращений. С начала текущего года было зафиксировано более 4,8 тыс. таких обращений.
Возможность обратиться за помощью посредством СМС в первую очередь предназначена для жителей с нарушениями слуха и речи. Также она актуальна в ситуациях, когда звуковое обращение недоступно.
В сообщении нужно указать причину обращения, информацию о времени и месте происшествия, ФИО заявителя, данные о тех, кто нуждается в помощи.
Обратиться в службу «112» также можно по телефону, через мобильное приложение, чат-бот или с помощью оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС».
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