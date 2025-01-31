Почти 5 тыс. жителей Подмосковья проголосовали на общих собраниях собственников в МФЦ

Более 4,5 тыс. человек воспользовались платформами для голосования на общих собраниях собственников в МФЦ Подмосковья. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, более 2,1 тыс. жителей региона воспользовались порталом ГИС «ЖКХ» в цифровых зонах МФЦ, 2,5 тыс. — установили приложение «Госуслуги.Дом».

«Для участия в онлайн-голосовании на общем собрании собственников достаточно посетить любой МФЦ Подмосковья и воспользоваться гостевыми компьютерами», — подчеркнула руководитель ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

В цифровых зонах пользователи также смогут оплатить коммунальные счета, передать показания счетчиков и проверить наличие задолженностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.