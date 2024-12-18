Почти 50 единиц лесопожарной техники закупили в Московской области в этом году

С начала 2024 года в подмосковные лесопожарные формирования поступило 43 единицы техники и 22 единицы оборудования, их закупку произвели в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов уточнил, что на эти цели был направлен бюджет в размере более 250 млн рублей. 13 единиц техники и две единицы оборудования приобрели за счет средств федерального бюджета, остальные — за счет средств регионального бюджета. Среди них -18 легковых автомобилей, шесть пожарных автоцистерн, три малых лесопатрульных комплекса и так далее. Новая техника оснащена техническим средством контроля ГЛОНАСС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.