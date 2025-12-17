Почти 50 химкинских школьников стали кадетами
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В школе № 8 имени Матвеева в Химках 45 учеников с 6‑го по 10‑й класс дали присягу и стали кадетами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Мероприятие посвятили ветераны боевых действий и специальной военной операции, представители местных общественных организаций. В рамках него также прошли показательные выступления кадетов.
«Декабрь — особое время для кадетов: именно в этот месяц ребята традиционно принимают присягу. Для нас важно, чтобы в этот момент рядом с ними были не только родные, но и наставники, люди, которые могут стать примером», — подчеркнула директор школы № 8 им. Матвеева Ольга Игнатьева.
