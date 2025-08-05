Почти 50 новых светофоров установили на региональных дорогах Московской области в рамках нацпроекта

В Подмосковье на региональной дорожной сети было установлено 49 новых светофоров. Работы провели в рамках реализации нацпроекта, рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, на дорогах было установлено 34 светофора типа Т-7 и 15 светофоров типа Т-1. Первые появились на пешеходных переходах в 19 округах, в том числе в Коломне, Чехове, Долгопрудном. Вторые — на дорогах в 13 муниципалитетах, в том числе в Луховицах, Жуковском и Дмитрове.

Подобные работы проводятся каждый год. На текущий запланирована установка порядка 240 новых объектов. Всего за 2019–2024 годы на региональных дорогах Подмосковья было установлено свыше 1,2 тыс. светофоров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о старте строительства тоннеля от будущей станции метро «Липовая роща» до метро «Строгино».