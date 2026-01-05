Почти 50 педиатров пополнили коллектив Балашихинской больницы с начала 2025 года
В 2025 году в Балашихинскую больницу пришли работать 46 педиатров
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
В 2025 году в Балашихинскую больницу пришли работать 46 педиатров. В общей сложности сейчас в учреждении трудятся 147 педиатров, в том числе 100 участковых. К больнице прикреплены свыше 120 тыс. детей.
Педиатры Балашихи демонстрируют высокий уровень профессионализма. К примеру, заведующая детским инфекционным отделением учреждения Наталья Смирнова была награждена знаком «Отличник здравоохранения» от губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Также врачи активно посещают образовательные мероприятия. Так, делегация из Балашихи приняла участие в VI Съезде педиатров Подмосковья.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках Съезда детских врачей вручил педиатрам региона награды.