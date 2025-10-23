Почти 50 работников дорожно-транспортной отрасли получили награды в Подмосковье

В Подмосковье в рамках празднования Дня работников дорожного хозяйства и Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта вручили награды отличившимся специалистам. Торжественная церемония прошла в Доме Правительства Московской области, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Областные и ведомственные награды получили 47 работников. Были вручены орден Преподобного Сергия Радонежского, благодарности вице-губернатора Подмосковья Владимира Локтева, благодарственные письма губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, Мособлдумы, Минтранса региона. Кроме того, было присвоено звание заслуженного юриста Московской области.

В число специалистов, получивших награды, вошли сотрудники областного Минтранса, Мострансавто, Административно-пассажирской инспекции, Центра безопасности дорожного движения, Мосавтодора.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье открыли движение по новому участку трассы ЮЛА. В открытии принял участие губернатор Андрей Воробьев.