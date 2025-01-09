Почти 50 тыс. учащихся и педагогов из Подмосковья стали участниками акции «Помоги другу»

Более 44 тыс. жителей Подмосковья, включая советников директоров по воспитанию, педагогов, обучающихся школ, студентов и их родителей, приняли участие в акции «Помоги другу», направленной на сбор корма для приютов безнадзорных и бесхозяйных животных. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В рамках акции они посещали приюты с бездомными животными, контактные зоопарки и питомники, приносили с собой корм и игрушки, а также ухаживали за животными. В ведомстве уточнили, что это позволит сформировать в детях чувство ответственности и привить любовь к животным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.