Почти 50 тыс. жителей и гостей Подмосковья отпраздновали День знаний в парках

Порядка 44,5 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили общеобластное мероприятие «Парк знаний», приуроченное ко Дню знаний, которое организовали 1 сентября в 86 парках. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для школьников и их родителей подготовили праздничные парады первоклассников, научные представления, анимационные программы, концерты «Школьная симфония» и не только. Так, например, в Городском парке Шаховской подготовили праздничный парад первоклассников, анимационную программу, мастер-класс от сотрудников МЧС и познавательный «урок мира», в Дрезненском парке Орехово-Зуевского городского округа — интерактивную площадку «Гигантские игры», тематическую фотозону и так далее.

Мероприятие организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.