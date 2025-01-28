Почти 500 случаев неправильной парковки во дворах выявили в Подмосковье в январе
В Подмосковье за месяц зафиксировали 483 случая неправильной парковки во дворах
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье с начала 2025 года выявили 483 случая неправильной парковки во дворах, когда автомобили мешали проезду коммунальной техники и мусоровозов. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
За подобное нарушение автовладельцу грозит штраф в размере 2,2 тыс. руб. Если машина припаркована под знаками «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», ее эвакуируют.
За месяц в регионе выписали штрафы 70 водителям. Их общая сумма составила более 100 тыс. руб. Остальным автовладельцам выдадут постановления о привлечении к административной ответственности.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в региона начинается подготовка к ямочному ремонту.