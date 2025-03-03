Почти 500 спортсменов стали участниками первенства России по синхронному плаванию в Подмосковье

В подмосковном Чехове прошло первенство России по синхронному плаванию, его участниками стали более 450 спортсменов из 21 субъекта России. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковная сборная завоевала бронзовую медаль в дисциплине «комби». От региона выступили Софья Бабиченко, Кристина Бохонко, Мария Боярская, Диана Воробьева, Елизавета Игнатенко, Дарья Кожевникова, София Любимова, Юлия Попова, Анастасия Скрипник, Вероника Ткаченко, Виктория Комур и Люосева Анна, их тренером является Полина Прощенко. В ведомстве уточнили, что Анна Данилова, Мария Чечель и Софья Бабиченко примут участие во втором этапе отбора в российскую юношескую сборную, который пройдет в Москве в среду, 5 марта.

Соревнования стали первым этапом отбора в сборную команду страны по синхронному плаванию для юношей 13-16 лет и девушек 13-15 лет, их провели в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.