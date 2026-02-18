Почти 500 тыс. телемедицинских консультаций провели в Московской области с начала 2026 года
В Подмосковье с начала года провели около 500 тыс. телемедицинских консультаций
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье с начала 2026 года было проведено порядка 500 тыс. телемедицинских консультаций. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В Подмосковье в рамках таких дистанционных консультаций жители могут продлить электронный рецепт, закрыть больничный, а также обсудить с врачом результаты диспансеризации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность развития телемедицины и трансформации здравоохранения в области.