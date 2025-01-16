Почти 500 здоровых детей родились в Подмосковье от матерей, живущих с ВИЧ

В 2024 году в Подмосковье от матерей, живущих с ВИЧ, родились 415 здоровых детей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря вовремя начатой антиретровирусной терапии и постоянному медицинскому сопровождению риск передачи ВИЧ от матери к ребенку составляет менее 1%. Мы настоятельно рекомендуем всем будущим родителям проходить регулярное обследование на ВИЧ» — сообщила заведующая педиатрическим отделением Центра СПИД Валентина Морозова.

Она призвала беременных постоянно наблюдаться у врачей, чтобы контролировать как свое здоровье, так и здоровье ребенка. По ее словам, матерям с ВИЧ рекомендуется кормить детей адаптированной молочной смесью вместо грудного вскармливания.

Узнать подробнее о рекомендациях беременным и молодым родителям можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.