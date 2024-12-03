Около шести тысяч аварийных деревьев убрали в подмосковных лесах в этом году
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]
С начала 2024 года в лесах Подмосковья убрали почти 5,9 тысячи аварийных деревьев, которые были внесены в государственное задание, работы провели специалисты ГАУ МО «Центрлесхоз» и подрядчики. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
«В рамках рассмотрения обращений граждан объем работ по рубке аварийных деревьев был увеличен и сейчас составляет 6 448 деревьев», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Наибольшее число деревьев убрали в Подольском, Клинском, Волоколамском, Сергиево-Посадском и Ступинском лесничеств. В ведомстве уточнили, что решение о проведении рубки принимается по результатам рассмотрения обращений граждан, которые они направляют через Единый центр управления регионом, официальный региональный портал «Добродел» и официальный сайт Комлесхоза региона.
Деревья признают аварийными, если они расположены не более чем в 100 метрах от населенного пункта и имеют структурные изъяны.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.