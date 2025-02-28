Почти 6 млн жителей и гостей Подмосковья посетили парки и лесопарки за февраль

В феврале 2025 года парки и лесопарки Подмосковья посетили 5,6 млн человек, что на 14,3% больше в сравнении с показателями прошлого года. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«В Московской области насчитывается 209 парков и лесопарков. В этом сезоне жители и гости региона могут воспользоваться 40 катками с искусственным льдом, расположенными на открытом воздухе. <…> Кроме того, в области имеется 184 лыжные трассы, общая длина которых превышает 900 км, охватывающие различные уровни сложности», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Самым посещаемым в этом месяце стал парк «Пехорка» в Балашихе, его посетили 183 тыс. человек. В тройку лидеров также вошли Центральный парк культуры и отдыха в Долгопрудном и Центральный парк в Пушкинском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.