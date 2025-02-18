Почти 6 тыс. человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье

На прошлой неделе губернаторские карусели в Подмосковье посетили более 5,2 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Эти аттракционы, известные как «Сказка», были установлены в рамках губернаторской программы и оформлены известным дизайнером Денисом Симачевым», — говорится в сообщении.

Самой популярной в регионе стала карусель, установленная в парке «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском округе, на ней прокатились более 1 тыс. человек. В тройку лидеров вошли аттракционы в Центральном парке Ногинска и в детском сквере в городском округе Домодедово. В общей сложности в регионе функционируют восемь каруселей, посетить их можно бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.