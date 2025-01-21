Почти 60 нарушений лесного законодательства выявили в Подмосковье с начала года

С начала 2025 года сотрудники подмосковной лесной охраны провели 985 патрулирований земель государственного лесного фонда и выявили 53 нарушения лесного законодательства. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«В рейды выходили сотрудники лесной охраны и правоохранительных органов, представители местных администраций, казачьих сообществ, общественные лесные инспектора и волонтеры», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Наибольшее число нарушений зафиксировали в Истринском, Подольском и Волоколамском лесничествах, чаще всего они были связаны с самовольным занятием лесных участков. Жителям региона напомнили, что за такие нарушения может грозить административная или уголовная ответственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.