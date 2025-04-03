Почти 60 тыс. обращений поступило в Минтранс Подмосковья через сайт госуслуг региона с начала года

Через региональный портал госуслуг с начала 2025 года было подано более 59,5 тыс. обращений в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Большая часть вопросов была связана с обслуживанием «Стрелки». Таких обращений поступило свыше 39 тыс. Почти 15 тыс. обращений касались получения разрешения на таксомоторные перевозки.

С помощью портала жители могут получить 21 услугу министерства. Необходимые документы можно подать в онлайн-формате или посредством посещения МФЦ.

Ранее в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с областным правительством обсудили работу общественного транспорта в регионе.