Почти 60 тыс. обращений поступило в Минтранс Подмосковья через сайт госуслуг региона с начала года
Пользователи РПГУ подали более 59 тыс. обращений в Минтранс Подмосковья
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Через региональный портал госуслуг с начала 2025 года было подано более 59,5 тыс. обращений в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Большая часть вопросов была связана с обслуживанием «Стрелки». Таких обращений поступило свыше 39 тыс. Почти 15 тыс. обращений касались получения разрешения на таксомоторные перевозки.
С помощью портала жители могут получить 21 услугу министерства. Необходимые документы можно подать в онлайн-формате или посредством посещения МФЦ.
Ранее в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с областным правительством обсудили работу общественного транспорта в регионе.