Почти 600 тыс. жителей Подмосковья проконсультировались с врачом онлайн после диспансеризации

С начала 2025 года более 560 тыс. жителей Подмосковья обсудили с врачом результаты диспансеризации онлайн на телемедицинской консультации, что избавило их от необходимости посещать поликлинику. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Современные технологии позволяют упростить получение ряда медицинских услуг. Благодаря телемедицине пациенту не надо идти в поликлинику, чтобы получить консультацию врача после диспансеризации или продлить рецепт на льготное лекарство», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, получить онлайн-консультацию также могут жители, которые стоят на диспансерном учете, и беременные женщины. Отметим, что записаться на нее в том числе можно через приложение «РТ ДокторОнлайн».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.