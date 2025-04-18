Почти 7 тыс. куличей и более 350 кг конфет отправили из Подольска бойцам СВО
Подольск передал участникам СВО около 7 тыс. освященных куличей
Фото: [пресс-служба администрации Подольска]
Участникам СВО из Подольска передали около 7 тыс. освященных куличей к Пасхе и более 350 кг конфет. Об этом рассказали в муниципальной администрации.
В сборе участвовали представители власти, волонтеры и неравнодушные жители. Булочно-кондитерский комбинат «Коломенское поле» помимо выпечки добавил к гуманитарному грузу конфеты.
«Пасха — это время, когда особенно важны единство и человеческое участие. И пока наши герои стоят на защите страны, мы продолжаем быть рядом — делом, словом, сердцем», — отметил глава округа Григорий Артамонов.
Ранее сообщалось, что волонтерская группа «Все на фронт» из Подольска передала бойцам гумпомощь, в том числе куличи.