Волонтеры Подольска передали участникам СВО куличи к Пасхе
Еще одну партию гуманитарной помощи отправили из Подольска в зону СВО
Фото: [t.me/podolskadm]
Волонтерская группа «Все на фронт» из Подольска передала в зону проведения СВО еще одну партию гуманитарной помощи, в том числе куличи к Пасхе. Об этом рассказали в муниципальной администрации.
В состав груза вошли эвакуационные телеги, медицинские рюкзаки, колеса, резина, бензопилы, стройматериалы, продукты и гигиенические принадлежности.
Гумпомощь отправят на луганское направление. Волонтеры посетят пять подразделений, в том числе одно подольское.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры соцподдержки оказывают бойцам СВО в регионе.