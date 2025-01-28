Почти 7 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили губернаторские карусели

На прошлой неделе карусели «Сказка», установленные по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, посетили более 6,5 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В ведомстве напомнили, что аттракционы оформил дизайнер Денис Симачев, их установили для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей региона. Самой популярной стала карусель в Богородском округе, на ней прокатились более 1,2 тыс. человек. В тройку самых посещаемых вошли аттракционы в Сергиево-Посадском округе и Одинцово. Всего на территории Подмосковья расположено восемь каруселей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.