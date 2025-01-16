Почти 70 дел о нарушениях в работе коммунальных служб Подмосковья рассмотрели в суде с начала года

С начала 2025 года в Подмосковье в суде рассмотрели 67 дел о нарушениях, допущенных в работе коммунальных служб. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве уточнили, что за этот период было зарегистрировано 10 дел по понуждениям, два дела на стадии апелляции, четыре дела, касающиеся оспаривания протоколов общего собрания собственников жилья и так далее. В сообщении уточнили, что судебные разбирательства начинаются в том случае, если сотрудники коммунальных служб не выполняют свои обязательства в срок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.