Почти 70 тыс. человек посетили катки с искусственным льдом в Подмосковье

На прошлой неделе подмосковные катки с искусственным льдом посетили более 67 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Самым популярным за этот период стал каток на Площади Дружбы в Истре — его посетили свыше 4,5 тыс. человек. В тройку лидеров также вошли катки в парке «200 лет Егорьевску» в одноименном округе и в парке Мира в Коломне.

В ведомстве уточнили, что все катки в регионе оборудованы прокатом необходимого инвентаря, теплыми раздевалками, точками с продажей напитков и еды, а также имеют музыкальное сопровождение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.