Почти 70 тыс. новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье за год

В 2024 году расширенный неонатальный скрининг, который позволяет выявить 36 генетических заболеваний, в Подмосковье прошли более 69 тыс. новорожденных, у 96 из них врачи выявили патологии на ранней стадии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Такое исследование, проводимое в первые дни жизни ребенка, позволяет своевременно выявить детей из группы риска. Благодаря этому, специалисты могут вовремя начать лечение и диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве уточнили, что такие исследования проводят в первые дни жизни детей, для этого специалисты берут кровь из их пятки. Если они выявляют отклонения от нормы, родителям рассказывают, какие действия необходимо совершить дальше.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.