Почти 700 тыс. госпитализаций провели в стационарах Подмосковья за полгода

За полгода в регионе было проведено 687 тыс. госпитализаций. Этот показатель на 30 тыс. превысил результат за аналогичный период прошлого года.

Благодаря внедрению новых технологий и усовершенствованию процессов, средняя длительность лечения в стационарах сократилась с 6,6 до 6,1 дня. Оборот койки увеличился на 12% — с 21,18 до 23,8 раза. То есть пациенты быстрее получают помощь, и стационар справляется с большей нагрузкой.

Число операций увеличилось на 56 тыс. В особенности стал выше показатель малоинвазивных вмешательств — с 78,8 тыс. до 120,9 тыс. Благодаря проведению таких операций риск осложнений снижается, и пациенты проводят меньше времени в стационарах.

«Есть положительная динамика: пациенты получают своевременно медицинскую помощь, современные малоинвазивные технологии лечения позволяют поправиться быстрее, нагрузка на стационары распределяется эффективнее — все это определяет рост качества оказываемой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе будет расширена сеть высокотехнологичной медицинской помощи.