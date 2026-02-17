Почти 80 тыс. случаев непристегнутых ремней в автомобилях зафиксировали в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала 2026 года с помощью камер зафиксировали около 79,5 тыс. случаев непристегнутых ремней в автомобилях, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве отметили, что показатель на 23% превысил результат за аналогичный период 2025 года. В общей сложности в прошлом году было выявлено более 1,9 млн таких нарушений.

Сейчас подобные нарушения в регионе выявляет примерно треть комплексов фотовидеофиксации. Всего в области установлено свыше 1,8 тыс. устройств.

Ранее о важности использования ремней безопасности напомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.