Почти 80 тыс. жительниц Подмосковья прошли обучение по грудному вскармливанию

По итогам 2025 года бесплатное обучение по грудному вскармливанию в Подмосковье прошли более 70 тыс. женщин, его проводят в родовспомогательных учреждениях и детских поликлиниках. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Важно, что занятия проводят высококвалифицированные специалисты, которые готовы ответить на волнующие вопросы и оказать поддержку», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках обучения женщины могут узнать о технике кормления грудью, правильном прикладывании ребенка к груди и не только. Оно доступно в Видновском, Московском областном, Наро-Фоминском, Коломенском, Щелковском перинатальных центрах, областном центре охраны материнства и детства и родильных домах Балашихинской и Одинцовской больниц. Напомним, что узнать подробнее о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.