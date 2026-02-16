Почти 800 детей-сирот обеспечат жильем в Подмосковье в 2026 году

В Подмосковье в 2026 году жильем будут обеспечены 789 детей-сирот. На эти цели в регионе предусмотрели около 4 млрд рублей, передает Московская областная дума.

Для 735 детей-сирот предусмотрели жилищные сертификаты. На них направят около 3,7 млрд рублей из указанных 4 млрд рублей, отметили в региональном парламенте.

Всего с 2021 года в Подмосковье жильем обеспечили 4,6 тыс. детей-сирот. С 2023 года они могут получить жилищный сертификат. При этом получить сертификат можно уже с 18 лет, а не 23.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о предоставлении жилищных сертификатов для переселенцев из аварийных домов.