Почти 800 несанкционированных свалок ликвидировали в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала 2025 года ликвидировали 796 несанкционированных свалок, включая прошлогодние. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

«Остаются неубранными лишь 57, что на 14% меньше, чем в начале 2024 года», — отметили в ведомстве.

В целом с января 2025 года в области выявили 787 незаконных навалов мусора. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года было выявлено более 1 тыс. свалок.

Снижения числа навалов более чем на 20% удалось добиться благодаря межведомственному взаимодействию — в работе по борьбе с несанкционированными свалками работают подмосковные Минэкологии, Минчистоты, Минсельхозпрод, Комлесхоз, а также правоохранительные и надзорные органы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области за три года планируется привести в порядок более 25 тыс. га леса.