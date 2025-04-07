Почти 9 тыс. человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье

На прошлой неделе губернаторские карусели «Сказка» в Подмосковье посетили более 8,3 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Современные аттракционы были установлены в рамках губернаторской программы, а их уникальное оформление принадлежит известному дизайнеру Денису Симачеву. Карусели предназначены для досуга жителей и гостей региона», — говорится в сообщении.

Самой популярной стала карусель, установленная в детском сквере в Домодедово, на ней прокатились более 1,7 тыс. человек. В тройку лидеров также вошли аттракционы на Житной площади в Коломне и на Центральной площади в Одинцово, их посетили более 1,5 тыс. и 1,1 тыс. человек соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.