Почти 9 тыс. га залежных земель введут в сельхозоборот в Подмосковье с использованием господдержки

В Подмосковье с использованием господдержки планируют ввести в сельскохозяйственный оборот порядка 8,7 тыс. га залежных земель. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сельхозпроизводители смогут получить субсидию на проведение культуртехнической мелиорации. На эти цели предусмотрено свыше 345 млн руб. из федерального и регионального бюджетов.

Наиболее крупные проекты по культуртехнической мелиорации будут реализованы в Луховицах, Можайске и Шаховской. ООО «Русмилк» введет 1,6 тыс. га земель, ООО «Агроинтех» — 1 тыс. га, ООО «Шаховская Нива» — 800 га.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе появятся новые логистические комплексы.