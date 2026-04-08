Почти 90 космонавтов получают пенсию за выслугу лет в столичном регионе

В Москве и Подмосковье пенсию за выслугу лет получают 87 космонавтов. В их числе 11 женщин и 76 мужчин. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Также получателями государственной пенсии за выслугу лет в столичном регионе являются 920 летчиков-испытателей. В их число входят 39 женщин.

Получать такую пенсию могут космонавты и летчики-испытатели при наличии выслуги в соответствующих должностях не менее 25 лет у мужчин и от 20 лет у женщин. При этом не менее 10 лет у мужчин и 7,5 года у женщин должны приходиться на работу в летно-испытательном подразделении.

В случае ухода из профессии по состоянию здоровья, срок сокращается до как минимум 20 лет для мужчин и как минимум 15 лет для женщин.

