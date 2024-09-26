Почти 98 тысяч тонн тепличных овощей собрали в Подмосковье с начала года

Объем производства тепличных овощей в Подмосковье с начала текущего года составил 97,9 тысячи тонн, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В теплицах, оснащенных системами поддержания микроклимата, аграрии круглый год выращивают овощи и листовые салаты.

Уже собрано свыше 62,4 тысячи тонн огурцов и более 32,4 тысячи тонн томатов, а также свыше трех тысяч тонн салатов и зелени.

Аграрии в Кашире с начала года собрали свыше 52 тысяч тонн тепличных овощей, в Луховицах — более 22,6 тысячи тонн, в Электростали — 11,7 тысячи тонн.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о действующих в Подмосковье мерах поддержки фермеров.