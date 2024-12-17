Почти четыре тысячи авто эвакуировали в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали более 3,8 тысячи автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным областного Центра безопасности дорожного движения, это 15 автомобилей меньше в сравнении с показателями предыдущей недели. Наибольшее число нарушений выявили в Химках, Ленинском округе, Красногорске, Мытищах и Балашихе.

Водителей региона призвали правильно парковать машины и не препятствовать проезду экстренных служб и других участников дорожного движения. Узнать о местонахождении эвакуированного авто можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.