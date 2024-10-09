Почти четыре тысячи неправильно припаркованных авто эвакуировали в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали более 3,7 тысячи автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, что на 145 машин меньше в сравнении с показателями предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на данные Центра безопасности дорожного движения региона.

Наибольшее число нарушений выявили в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе и Ленинском. В ведомстве отметили, что неправильная парковка может препятствовать проезду экстренных служб.

Узнать о месторасположении эвакуированного авто можно по телефону 112, в приложении 112 МО или самостоятельно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.